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محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الهند تحويل الملاعب الرياضية إلى أجنحة عزل لمواجهة زيادة متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، كما جرى تحويل بعض المنشآت الرياضية إلى سجون مؤقتة لمخالفي قرار الإغلاق العام.
وبدأت الولايات الهندية بالفعل في تحويل الملاعب الرياضية إلى منشآت للحجر الصحي، وإلى مستشفيات مؤقتة، وحذت حذو دول أخرى لجأت إلى إجراءات مماثلة للتعامل مع الأعداد الضخمة من حالات الإصابة بالفيروس.
وأعلن رئيس وزراء حكومة ولاية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، أنه سوف يتم تحويل ملعب "جواهر لال نهرو" إلى مركز حجر صحي للتعامل مع الأعداد المتزايدة من مرضى كوفيد19- في المدينة.
وفي مدينة شانديجار بشمال البلاد، جرى استغلال ملعب ومجمعات رياضية في شيء مختلف تماماً؛ حيث جرى تحويل المنشآت إلى سجون مؤقتة لاحتجاز مخالفي قرار الإغلاق العام؛ حسبما قال المتحدث باسم الشرطة شارانجيت سينج.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 08:38 PM
بدأت الهند تحويل الملاعب الرياضية إلى أجنحة عزل لمواجهة زيادة متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، كما جرى تحويل بعض المنشآت الرياضية إلى سجون مؤقتة لمخالفي قرار الإغلاق العام.
وبدأت الولايات الهندية بالفعل في تحويل الملاعب الرياضية إلى منشآت للحجر الصحي، وإلى مستشفيات مؤقتة، وحذت حذو دول أخرى لجأت إلى إجراءات مماثلة للتعامل مع الأعداد الضخمة من حالات الإصابة بالفيروس.
وأعلن رئيس وزراء حكومة ولاية نيودلهي، أرفيند كيجريوال، أنه سوف يتم تحويل ملعب "جواهر لال نهرو" إلى مركز حجر صحي للتعامل مع الأعداد المتزايدة من مرضى كوفيد19- في المدينة.
وفي مدينة شانديجار بشمال البلاد، جرى استغلال ملعب ومجمعات رياضية في شيء مختلف تماماً؛ حيث جرى تحويل المنشآت إلى سجون مؤقتة لاحتجاز مخالفي قرار الإغلاق العام؛ حسبما قال المتحدث باسم الشرطة شارانجيت سينج.
، الهند تحوّل منشآتها الرياضية إلى سجون مؤقتة ،
المصدر : الخليج 365
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