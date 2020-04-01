، كورونا.. أمريكا تتصدر العالم بحصيلة الإصابات.. ومعظم الوفيات في أوروبا ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقع أن يتجاوز الرقم المليون قريبًا

يقترب عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميًّا من الـ900 ألف، ومن المتوقع أن يتجاوز قريبًا حد المليون، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر بؤر الوباء.

وسُجِّلت في العالم إجمالاً -حسب آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز، التي أطلقت مشروعًا خاصًّا بمتابعة تفشي الفيروس- 885687 إصابة، و44216 وفاة بكورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 185477 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وتعود 190089 من هذه الإصابات و4120 من الوفيات إلى الولايات المتحدة التي لا تزال أكثر دولة تضررًا بالوباء من حيث عدد الإصابات، لكن معظم الوفيات بالوباء سُجلت في أوروبا؛ إذ تجاوزت حصيلة الضحايا اليوم الـ30 ألفًا.

ولا تزال إيطاليا تحتل المرتبة الثانية في "القائمة السوداء" بـ105792 إصابة مؤكدة، لكنها لا تزال أكبر دولة تضررًا بالفيروس في العالم من حيث عدد الوفيات (12428 وفاة على الأقل)، وتليها بفارق يتقلص أكثر فأكثر إسبانيا، التي أصبحت اليوم الدولة الثالثة على مستوى العالم التي تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا فيها الـ100 ألف؛ إذ سجلت 102136 إصابة، و9053 وفاة بالفيروس.

وتحل في المرتبة الرابعة بقائمة أكبر بؤر كورونا الصين (82316 إصابة و3316 وفاة)، لكن وتائر تفشي العدوى في أراضيها انخفضت حتى مستوى الصفر تقريبًا، رغم التحذيرات من احتمال موجة ثانية من الفيروس. وتعود المرتبة الخامسة في القائمة لألمانيا (73217 إصابة و802 وفاة).

وتحل في المراتب بين السادسة والعاشرة فرنسا (52836 إصابة و3532 وفاة)، وإيران (47593 إصابة و3036 وفاة)، وبريطانيا (29841 إصابة و2356 وفاة)، وسويسرا (17137 إصابة و461 وفاة).

ولا تزال دول العالم العربي بعيدة عن صدارة "القائمة السوداء"؛ إذ لا تزال السعودية بـ1720 إصابة مؤكدة و16 وفاة، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تجاوزت حصيلة الإصابات فيها الألف حالة، غير أنه يصعب التنبؤ بالتغيرات التي قد تشهدها هذه القائمة في الأسابيع القليلة القادمة نظرًا لوتائر تفشي الفيروس في العالم.

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