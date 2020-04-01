شكرا لمتابعة خبر عن تغريدات مسيئة للملك عبدالله تٌغضب الأمير سطام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علّق سمو الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدات قديمة قبل 7 سنوات، مسيئة للملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله" ولرجال الأمن.

وقال الأمير سطام : " بالعادة لست من هواة الحديث والتعليق على التغريدات القديمة لكن عندما يأتي مغرد يكشف هذه التغريدات المسيئة للملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ولرجال الأمن يأتيك بعض السفهاء والمدرعمين والجهلة ليصف هؤلاء المغردين بالمتبرقعين والفايروسات والخونة لا بارك الله فيكم وفي تفكيركم وفيما تكتبوه".

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وكانت الكاتبة نورا المطيري قد قالت في مقال لها، إن هناك حملات قذرة تقودها حسابات تويترية مجهولة تستهدف المغرد السعودي من كتاب وإعلاميين ومثقفين ورواد منصة تويتر ومغرديها من جهة، وكل موالٍ ومحب ومدافع عن المملكة من الإخوة العرب ومن المقيمين بيننا وعلى أرضنا بكل محبة وولاء من جهة أخرى.

ونشرت "صدى" الهجوم الحاد الذي شنته الكاتبة منيرة المشخص، على نورا المطيري، مؤكدة أنها ليست سعودية وليس لها الحق في التحدث نيابة عن السعوديين.