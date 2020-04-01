شكرا لمتابعة خبر عن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات على المواطنين فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدر المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارا بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على المواطنين فقط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القرار يهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وشددت الوزارة على ضرورة العمل بموجب هذا القرار، مبينة بأنه سيتم تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 في 27 / 9 / 1440هـ .