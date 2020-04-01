شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحظر إرسال رسائل كاذبة تحت غطاء "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حظرت النيابة العامة، إرسال رسائل كاذبة أياً كان نوعها تحت غِطاء كورونا واستغلال تجاوب المرسل إليه في ذلك بالدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إغلاقها أو تغييرها أو إعادة نشرها، لانطواء ذلك على جريمة معلوماتية مُوجبة للمُساءلة.

وأوضحت أن عقوبة تلك الجريمة، تتمثل في السجن مدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.