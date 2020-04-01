شكرا لمتابعة خبر عن استجواب مشهور "سناب شات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن القبض على مشهور أحضر حلاقًا إلى منزله بالمخالفة للإجراءات الاحترازية، فقد باشرت النيابة العامة اليوم الأربعاء التحقيق معه.

واستجوبت الدائرة المختصة، المشهور الذي كان قد نشر مقطع فيديو يتضمن إحضاره حلاقاً في مقر إقامته، متباهيًا بفعلته المخالفة، كما ذكرت "صدى" قبل أيام.

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وجاء مباشرة الاستجواب بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وأكدت النيابة العامة، أنها تتابع كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وترصد المخالفات وتتعامل معها بحزم.