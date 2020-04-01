شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تعقيم وتنظيف الشوارع والأرصفة والأماكن العامة في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

رصد مقطع فيديو تعقيم وتنظيف الشوارع والأرصفة والأماكن العامة في الباحة، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين إثر بذل السلطات قصارى جهدها للحفاظ على حياتهم.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة جميع السكان في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.

وكانت وزارة الصحة سجلت 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 99 حالة من المرضى.

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ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة على تسجيل 157 حالة إصابة جديدة، مبينا أن جميع الإصابات كانت من جراء الاختلاط بمرضى سابقين، باستثناء حالة واحدة مرتبطة بالسفر والقدوم من الخارج.

ولفت إلى شفاء 99 حالة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات التعافي الكلي في المملكة إلى 264، مشيرا إلى وقوع 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 16 حالة.