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أتربة وأمطار على حائل والقصيم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهبئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس على حائل والقصيم.

وأوضحت أن القصيم ستشهد أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، حتى الـ11 مساء اليوم الأربعاء.

كما ستشهد حائل رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى الـ11 مساءًا.

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