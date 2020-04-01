شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك عبدالله في شبابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثّقت صورة نادرة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" قبل 62 عامًا سنة 1975مـ.

وتوفي الملك عبدالله "رحمه الله"، في الثالث من ربيع الثاني 1436 هـ، فيما بدأ إدارة شؤون المملكة في عام 1995م بعد إصابة الملك فهد "رحمه الله" بجلطات ومتاعب صحية، وبعد وفاة الملك فهد "رحمه الله" في 1 أغسطس 2005م تولى الحكم.

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