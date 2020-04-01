شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جلسة إلكترونية في المحكمة التجارية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثّق مقطع فيديو، جانب من جلسة إلكترونية عقدتها دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة يوم الأربعاء الموافق ٨ / ٨ / ١٤٤١هـ.
ونشر عضو وحدة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة، هشام حامد، المقطع، موضحًا أن الجلسة كانت للنظر في طلب تصديق على مقترح إعادة تنظيم مالي لشركة.
يذكر أن الجهات والمؤسسات المختلفة لجأت إلى عقد جلسات واجتماعات إلكترونية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.
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