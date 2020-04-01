بالفيديو.. عاصفة رملية تحول النهار إلى ليل في حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة دخول عاصفة رملية لمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء. وثق مقطع فيديو لحظة دخول عاصفة رملية لمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء. وأظهر المقطع قوة العاصفة وأثرها على الأجواء في إحدي المناطق التابعة للمحافظة. وجعلت العاصفة السماء تبدو كأنها مظلمة أثناء النهار، وذلك بعد أن خفت ضوء الشمس بعيدًا عن المنطقة.

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