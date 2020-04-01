شكرا لمتابعة خبر عن ابتسام الشهري: حاليا الأهم لدينا استمرار المرحلة التعليمية لجميع الطلاب(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت متحدث التعليم العام ابتسام الشهري، أن الأهم لدينا استمرار المرحلة التعليمية لجميع الطلاب، وفي حال المستجدات لدينا خيارات سنعلن عنها في وقتها.
وقالت الشهري على قناة السعودية : المدرسة الافتراضية يوجد بها خمس خيارات متاحة للطلاب.
وأضافت : انتقال 6 ملايين طالب وطالبة إلى التعليم عن بعد لابُد أن تواجه تحديات لذلك وفرنا خمس خيارات مختلفة لهم، ومن لديه مشاكل: وزارة التعليم خصصة منصة "تواصل" أو على الرقم 19996.
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