شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مراهق متغيب منذ شهر بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):نجحت الجهات الأمنية، في العثور على المتغيب وسيم بن محمد علي قريد الزهراني (17 عامًا).
وتمكن رجال البحث الجنائي في شرطة العاصمة المقدسة، من العثور عليه والذي تغيّب منذ 25 جمادي الآخرة الماضي,
وأبلغ والد وسيم، الشرطة عن تغيب ابنه، يوم 30 جمادي الآخرة، فيما أكد اليوم الأربعاء أن الشرطة أبلغته بالحضور لتسلم ابنه.
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