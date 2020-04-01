شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوقطرى اليمنية "رمزي محروس" يتسلم 200 طن شحنه دوائية مقدمة من الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : خبير فيروسات أمريكي يفجر مفاجأة مزلزلة ويعلن عن ’’كارثة جديدة’’ ستهز العالم عــــاجل : أمريكا تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) عن الدولة التي نشرت كورونا في العالم كله وتغريمها 20 تريليون دولار

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