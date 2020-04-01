البيئة: رفع الحظر عن استيراد المواشي من جمهورية جيبوتي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من جمهورية جيبوتي. وكانت الوزارة أعلنت في أكتوبر من العام 2019، تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية لمرض حمى الوادي المتصدع في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة.



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