توفي مواطن وأصيب آخر إصابة خطيرة في حادث مروع بالباحة، فيما دفع الهلال الأحمر السعودي بفرقتين إسعافيتين لموقع الحادث. وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بلاغًا عن حادث تصادم، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بانتهاء طريق شمرخ القديم. وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول أول فرقة أتضح وجود متوفى ومصاب إصابة متوسطة تم التدخل إسعافيًّا والتعامل معه ونقلها إلى مستشفى القرى لتلقي العلاج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وفاة مواطن وإصابة آخر بحادث في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.