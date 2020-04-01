بالفيديو.. الأمن العام يوضح آلية الاعتراض على مخالفة «منع التجول»

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، اليوم الأربعاء، بأن هناك لجانًا على مستوى المناطق مهمتها الفصل في طلبات الاعتراض على مخالفة أنظمة منع التجول.

وخلال مؤتمر صحفي عقُد اليوم، قال: وردتنا تساؤلات خلال الأيام الماضية، عن آلية الاعتراض على المخالفات المتعلقة بمنع التجول، وهناك فرق عمل تشكلت في مناطق المملكة من قطاعات الأمن الميداني، والإدارات المعنية بالأمن العام.

وأوضح المتحدث، أن كل منطقة لديها لجنة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، ومن لديه أي اعتراض يمكنه اللجوء إلى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، وهو مدير شرطة المنطقة في نفس الوقت، لافتًا إلى أن تلك اللجنة هي المسؤولة عن دراسة الاعتراضات إن وجدت، والفصل فيها.

ولفت المتحدث، إلى أن الأمن العام تلقى 37 ألف بريد إلكتروني، تمت الموافقة على 300 طلب منها؛ لظروف أصحابها الطارئة والاستثنائية.

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في السياق ذاته، أكَّد المتحدث، أن الوسيلة الناجحة للحد من انتقال الفيروس هي التقيد بالتعليمات الصحية، مناشدًا الجميع عدم التجوّل، إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية، لافتًا إلى أن الأمن العام تلقى 37 ألف بريد إلكتروني لأصحاب الحالات الخاصة، وقد تمت الموافقة على 300 طلب منها، نظرًا للظروف الاستثنائية والطارئة الحالية. .

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