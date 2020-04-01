تعرف على آلية الاستفادة من برامج إعادة تعبئة الأدوية بالرياض

خصص مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض رقمًا مباشرًا وخدمة واتساب لبرامج إعادة تعبئة الأدوية لمستفيديه من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض عبرالاتصال أو إرسال رسالة واتساب إلى الرقم 0114864606 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.

ويأتي تنفيذ هذه الخدمة للحاجة الماسة وما تم رصده من طلبات وملاحظات بين مراجعي المجمع من خارج مدينة الرياض وصعوبة التنقل بين مدن المملكة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة حفظها الله في مواجهة جائحة كورونا الجديد (COVID-19) .

وأوضح المجمع أنه حريص على تسهيل الخدمة على المستفيدين خصوصًا أن بعض الأمراض النفسية تعد أمراضًا مزمنة، ويحتاج المصاب بها إلى استخدام الأدوية لفترات طويلة، ويعمل مجمع إرادة جاهدًا لتسهيل الحصول على الدواء للمستفيدين وإيجاد حلول مناسبة لخدمتهم؛ بحيث يقوم المستفيد أو أحد أفراد أسرته بالتواصل عبر خدمة واتساب وإرسال بياناته التي تتضمن الاسم الرباعي ورقم سجله المدني ورقم الملف الطبي ورقم الجوال المسجل في خدمة أبشر والمحافظة التي يسكن بها وأقرب منشأة صحية له، مؤكدًا أن هذه المعلومات يتم التعامل معها بمبدأ السرية التامة، ويتم التعامل معها من قبل المتخصصين فقط.

وأهاب المجمع بالمستفيدين الالتزام باستخدام الأدوية الموصوفة لهم ومتابعة العلاج حتى تستقر حالتهم بإذن الله.

ونوه مجمع إرادة بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمتابعة المستمرة من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أنه يقدم أيضًا خدمة الاستشارات النفسية، وذلك من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً عبر الرقم المجاني 8001240444 .

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