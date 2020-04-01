بالفيديو.. «آل الشيخ» يكشف سير «التعليم عن بعد» تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية بشأن كورونا

قال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن الوزارة استطاعت توفير التعليم لطلاب المملكة، خلال سير الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير، خلال برنامج «كلنا مسؤول» المذاع على قناة السعودية، استطعنا توفير التعليم للأبناء الطلاب في منازلهم عبر كل منصات المدرسة الافتراضية والتعليم عن بُعد، وتحققت 42 مليون مشاهدة عبر قنوات «عين» على موقع يوتيوب، غير مشاهدة مباشرة لـ20 قناة تبث على الهواء عبر ستالايت، بنفس الخطط الدراسية لكل يوم حتى البث المباشر من اليوم الآخر .

وحول سير التعليم في الجامعات، قال الوزير آل الشيخ، إن الجامعات تواصل تعليمها من اليوم التالي لتعليق الدراسة، بوجود أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، مشيرًا إلى وجود نقلة نوعية في ثقافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا الشأن.

Advertisements

اقرأ أيضًا

وزير التعليم يوجه باستمرار المزايا والمخصصات المالية للمبتعثين ومرافقيهم بسبب «كورونا»