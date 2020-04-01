«آل الشيخ» يكشف سيناريوهات الاختبارات التعليمية مع العقيلي

يحل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ضيفًا على الإعلامي خالد العقيلي، في برنامج «كلنا مسؤول»، المذاع على قناة «السعودية».
وقال «العقيلي»، عبر تويتر، إن البرنامج سيتناول سير العملية التعليمية في أزمة كورونا والسيناريوهات المتوقعة للاختبارات، ويوجه رسالة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.
وكانت وزارة التعليم، أعلنت أمس الثلاثاء، إرجاء حركة النقل لهذا العام 1441 حتى إشعار آخر؛ وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبيّنت الوزارة أنه تم إرجاء حركة النقل لهذا العام لعدم استكمال التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق للمتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.
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