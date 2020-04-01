بالصور.. جوازات نجران تُعزز إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا

قامت جوازات منطقة نجران بالتعاون مع أمانة المنطقة، بتطهير وتعقيم جميع مرافق مبنى الإدارة وصالات المراجعين، وذلك ضمن الخطط الاحترازية والسبل الوقائية التي تتخذها جوازات المنطقة وكل الإدارات التابعة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الإعلامي لجوازات المنطقة المقدم محمد بن عبدالله القحطاني، اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية بكل إدارات جوازات المنطقة منذ بدء أزمة تفشي الوباء، وصدور التوجيهات الحكومية بتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

ولفت المتحدث إلى توفير كل الوسائل التوعوية والإرشادية وتوزيع كل التجهيزات والأدوات الوقائية على جميع العاملين في منافذ ومطارات وإدارات وشعب الجوازات بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية، إلى جانب مواصلة الأعمال اليومية المستمرة لتطهير وتعقيم جميع مقرات إدارات جوازات المنطقة.

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