بالفيديو.. «آل الشيخ»: اختبارات نهاية العام وفق التقويم الدراسي المعتمد

قال وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن اختبارات نهاية العام حتى الآن وفق التقويم الدراسي المعتمد، والوزارة لديها خيارات أخرى للتعامل مع مستجدات الأزمة وستعلن عنها في حينها، اما الجامعات فالأهم لكل طلاب وطالبة أن يواصل رحلته التعليمية وهناك آليات وطرق لعملية التقويم.

وأضاف الوزير، خلال برنامج «كلنا مسؤول» المذاع على قناة السعودية، اسطعنا توفير التعليم للأبناء الطلاب في منازلهم عبر كافة منصات المدرسة الإفتراضية والتعليم عن بعد، وتحققت 42 مليون مشاهدة عبر قنوات «عين» على موقع يوتيوب، غير مشاهدة مباشرة لـ 20 قناة تبث على الهواء عبر الستلايت، بنفس الخطط الدراسية لكل يوم حتى البث المباشر من اليوم الأخر .

وحول سير التعليم في الجامعات، قال الوزير آل الشيخ، إن الجامعات تواصل تعليمها من اليوم التالي لتعليق الدراسة، بوجود أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، مشيرا إلى وجود نقلة نوعية في ثقافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هذا الشأن.

Advertisements

اقرأ أيضا

وزير التعليم يوجه باستمرار المزايا والمخصصات المالية للمبتعثين ومرافقيهم بسبب «كورونا»