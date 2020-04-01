السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين : جهود إمارة منطقة مكة تجسد حرص ولاة الأمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا



مكة المكرمة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود إمارة منطقة مكة المكرمة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي جائحة فيروس

وأكد معاليه أن الجهود التي تحظى بمتابعة كثيبة وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أسهمت بفضل رفع وعي أبناء المنطقة وبثت الطمأنينة في قلوبهم وجعلتهم متكاتفين مع ولاة الأمر ضد الوباء وأسباب انتشاره. تمثل ذلك في التزامهم بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والبقاء في البيوت.

وأشار معاليه إلى أن الإمارة تتابع وبشكل مكثف مع الجهات المختصة كل ما يستجد في الساحة المحلية خصوصا فيما يتعلق بالأجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس وإيجاد كافة السبل لمنع انتشاره، حيث جسدت مدى حرص ولاة الأمر- حفظهم الله- على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الشيخ السديس أن الإمارة بكافة مسؤوليها ومنسوبيها سباقة دوما لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ومتابعة كل ما من شأنه المساس بالامن الصحي والأمن العام بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

19:48ت م

0168



مكة المكرمة 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود إمارة منطقة مكة المكرمة في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفييد ١٩)، تجسيداً لحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - في مكافحة انتشار الوباء.وأكد معاليه أن الجهود التي تحظى بمتابعة كثيبة وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أسهمت بفضل رفع وعي أبناء المنطقة وبثت الطمأنينة في قلوبهم وجعلتهم متكاتفين مع ولاة الأمر ضد الوباء وأسباب انتشاره. تمثل ذلك في التزامهم بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والبقاء في البيوت.وأشار معاليه إلى أن الإمارة تتابع وبشكل مكثف مع الجهات المختصة كل ما يستجد في الساحة المحلية خصوصا فيما يتعلق بالأجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس وإيجاد كافة السبل لمنع انتشاره، حيث جسدت مدى حرص ولاة الأمر- حفظهم الله- على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح الشيخ السديس أن الإمارة بكافة مسؤوليها ومنسوبيها سباقة دوما لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ومتابعة كل ما من شأنه المساس بالامن الصحي والأمن العام بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //19:48ت م0168

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين : جهود إمارة منطقة مكة تجسد حرص ولاة الأمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.