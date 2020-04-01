السعودية اليوم / وزارة الدفاع الأمريكية تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الموظفين العسكريين والمدنيين



واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاقون" اليوم أن عدد المصابين بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين المصابين 771 عنصرا من أفراد القوات المسلحة، و273 موظفا مدنيا في وزارة الدفاع، و 299 متعاقدا.

وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن عدد الأشخاص العاملين في صفوف القوات المسلحة ووزارة الدفاع الذين توفوا جراء الفيروس بلغ 5 أشخاص حتى اليوم .

وجمّدت الوزارة لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيها لكبح وباء كورونا المستجد.

وقالت في البيان: إن وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاقون الموجودين في الخارج من مدنيين وعسكريين لمدة 60 يوما، مشيرة إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

// انتهى //

19:47ت م

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واشنطن 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 ابريل 2020 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاقون" اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 1405 أشخاص، بزيادة بلغت نحو 200 شخص في الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين المصابين 771 عنصرا من أفراد القوات المسلحة، و273 موظفا مدنيا في وزارة الدفاع، و 299 متعاقدا.وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن عدد الأشخاص العاملين في صفوف القوات المسلحة ووزارة الدفاع الذين توفوا جراء الفيروس بلغ 5 أشخاص حتى اليوم .وجمّدت الوزارة لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيها لكبح وباء كورونا المستجد.وقالت في البيان: إن وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاقون الموجودين في الخارج من مدنيين وعسكريين لمدة 60 يوما، مشيرة إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.// انتهى //19:47ت م0167

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