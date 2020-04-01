السعودية اليوم / جامعة الجوف تطلق مبادرة لدعم الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد



سكاكا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة البحث العلمي عن مبادرة لدعم الأبحاث الخاصة بفيروس

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لإجراء البحوث الخاصة بتحليل البيانات والوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، والحلول المقترحة لمعالجة الفيروس والحد من انتشاره، وتطوير وسائل فعالة لتشخيص الإصابة به، وكذلك دراسة الخيارات العلاجية المتاحة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى اقتراح وسائل ومبادرات لمنع انتشار هذا الوباء وغيره مستقبلاً.

ودعا الدكتور العنزي الباحثين والباحثات من الجامعة إلى إرسال مقترحاتهم البحثية إلى عمادة البحث العلمي شاملة عنوان المقترح البحثي، وأسماء الفريق البحثي وسيرهم الذاتية، إضافة إلى ملخص للمقترح متضمناً المخرجات المستهدفة، منوهاً بأن مدة المشروع تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً، وأن التقديم على المبادرة يستمر حتى 4 أبريل 2020م.

// انتهى //

19:45ت م

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سكاكا 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسأعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة البحث العلمي عن مبادرة لدعم الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إيماناً بأهمية دورها في المجال البحثي وسعياً منها إلى خدمة المجتمع من خلال إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لإجراء البحوث الخاصة بتحليل البيانات والوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، والحلول المقترحة لمعالجة الفيروس والحد من انتشاره، وتطوير وسائل فعالة لتشخيص الإصابة به، وكذلك دراسة الخيارات العلاجية المتاحة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى اقتراح وسائل ومبادرات لمنع انتشار هذا الوباء وغيره مستقبلاً.ودعا الدكتور العنزي الباحثين والباحثات من الجامعة إلى إرسال مقترحاتهم البحثية إلى عمادة البحث العلمي شاملة عنوان المقترح البحثي، وأسماء الفريق البحثي وسيرهم الذاتية، إضافة إلى ملخص للمقترح متضمناً المخرجات المستهدفة، منوهاً بأن مدة المشروع تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهراً، وأن التقديم على المبادرة يستمر حتى 4 أبريل 2020م.// انتهى //19:45ت م0165

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.