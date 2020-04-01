السعودية اليوم / سفير اليمن لدى المملكة يثمّن أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً لجميع مصابي "كورونا"



الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

ثمن سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود المصابين بفيروس "

وقال السفير الزنداني في تصريح لوكالة الأنباء

ووصف السفير اليمني الأمر الكريم بالدليل على التوجه الإنساني لقيادة المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، حيث ساوى أمر خادم الحرمين الشريفين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبنائه المواطنين والمقيمين ومن ضمنهم أبناء الجالية اليمنية جراء هذا الوباء الذي ينتشر بصورة واسعة في كل بقاع الأرض.

وأشاد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ البداية لمواجهة هذا الوباء ومتابعة كل المستجدات من قبل الأجهزة المختصة.

وأعرب السفير اليمني لدى المملكة عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لرعاية المقيمين والزوار اليمنيين في المملكة، سائلاً الله أن يحفظ الشعبين الشقيقين ويجنبهما كل مكروه.

// أنتهى //

19:33ت م

0158



الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسثمن سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود المصابين بفيروس " كورونا " في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.وقال السفير الزنداني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : " إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لفتة كريمة تحمل أبعاداً إنسانية وتكتسب دلالات عميقة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به الإنسانية جمعاء".ووصف السفير اليمني الأمر الكريم بالدليل على التوجه الإنساني لقيادة المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، حيث ساوى أمر خادم الحرمين الشريفين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبنائه المواطنين والمقيمين ومن ضمنهم أبناء الجالية اليمنية جراء هذا الوباء الذي ينتشر بصورة واسعة في كل بقاع الأرض.وأشاد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية منذ البداية لمواجهة هذا الوباء ومتابعة كل المستجدات من قبل الأجهزة المختصة.وأعرب السفير اليمني لدى المملكة عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لرعاية المقيمين والزوار اليمنيين في المملكة، سائلاً الله أن يحفظ الشعبين الشقيقين ويجنبهما كل مكروه.// أنتهى //19:33ت م0158

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.