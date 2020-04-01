شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٣ أشخاص إثر انهيار سقف فيلا بالبدائع والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني البدائع حادث إنهيار سقف فيلا تحت الإنشاء بحي الحزم أثناء صب الخرسانة الإسمنتية، نتج عنه إصابة 3 أشخاص تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى .

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