فيديو.. هدف يكشف النطاق الزمني لمبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صندوق الموارد البشرية هدف أن مبادرة دعم التوظيف تستهدف الدعم بأثر رجعي للموظفين والموظفات في القطاع الخاص الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 وما بعد، والموظفين الجدد.

وكان “هدف”، قد حدد 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م؛ (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، التي تأتي كإحدى المبادرات، التي أطلقها الصندوق مؤخرًا ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا (?COVID-19).

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وتبدأ الخطوات بالدخول إلى حساب المنشأة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: www.taqat.sa ، ثم اختيار تبويب “برنامج دعم التوظيف” والضغط على “إنشاء طلب دعم جديد”، ثم إضافة بيانات الطلب والموظفين والموظفات المراد دعمهم، وفي الخطوة الأخيرة؛ يتم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

وخصص “هدف” مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، ولم يسبق استفادتهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، والتي تتراوح أجورهم بين 4000 و 15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري أو 3000 ريال شهريًا، أيهما أقل، لمدة سنتين، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة أو متوسطة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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