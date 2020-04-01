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توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين المملكة وفرنسا عن بُعد
بين وزارة المالية ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية، بالتمرير (عن بُعد)؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد بن عبدالله الجدعان، ومن وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية المدير العام للوكالة السيد فرانسوا ليفبفر.
وعبّر الطرفان عن ارتياحهما للاتفاقية الجديدة ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا والمملكة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون والشراكة الثنائية ومناقشة الفرص التجارية المحتملة التي ستعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وتشمل المذكرة عددًا من الأنشطة التعاونية، منها تغطية تأمين الصادرات وضمان لتغطية تمويل المشاريع الاستراتيجية، وتقديم الدعم لتأمين تمويل عدد من المشاريع الحكومية في المملكة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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