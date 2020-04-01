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فيديو.. السدحان يتعلم الحلاقة ويقص شعر ابنه في العزل المنزلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
استغل الفنان عبدالله السدحان البقاء في المنزل ضمن إجراءات مواجهة كورونا في تعلم مهنة الحلاقة، وقام بالفعل بقص شعر أحد أبنائه بعد أن تم تعليق عمل محلات الحلاقة احترازيًا.
وعلق السدحان على المقطع بالقول: “كل من اشتكى من طول شعر رأسه من العيال قضبناه وتعلمنا الحلاقة، المشكلة أنا من يبي يدبرني؟ اللهم أزل هذه الغمامة عن عبادك”.
وتفاعل العديد من جماهير السدحان مع المقطع مع التأكيد على أهمية البقاء في البيت خلال هذه الفترة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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