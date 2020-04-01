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2020-04-01 54 مليون ريال من السعودية للكهرباء لمجابهة COVID-19 عبر صندوق الوقف الصحي متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، مساهمتها بمبلغ 30 مليون ريال، ومساهمة شركائها من مقاولي وموردي الشركة، بمبلغ 24.65 مليون ريال، لدعم صندوق الوقف الصحي، للتصدي لجائحة كورونا المستجد COVID-19.

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن هذه الخطوة تأتي إيماناً منها بواجبها الوطني، واستشعاراً لمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة وتقديراً لجهود أبطال الصحة.

يذكر أن الشركة تولي جهود المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة، خاصة أن رؤيتها تنص على دمج قضايا البيئة والاقتصاد والمجتمع إلى القيم الثقافية والاقتصادية للشركة وعملياتها وقراراتها، وعلى كافة المستويات الإدارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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