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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)؛ تقدمًا جديدًا في جبهة هيلان، غرب محافظة مأرب، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائرَ كبيرة في الأرواح والمعدّات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني نفّذ عملية عسكرية نوعية تمكَّن خلالها من تحرير المواقع، التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، التي تعدّ من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.
وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات، ودمّرت 3 عربات وعددًا من الآليات القتالية الأخرى؛ منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.الجيش اليمني ميليشيا الحوثي
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 06:20 PM
تدمير آليات عسكرية واستهداف تجمعات للميليشيا
أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)؛ تقدمًا جديدًا في جبهة هيلان، غرب محافظة مأرب، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بميليشيا الحوثي الانقلابية خسائرَ كبيرة في الأرواح والمعدّات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني نفّذ عملية عسكرية نوعية تمكَّن خلالها من تحرير المواقع، التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، التي تعدّ من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.
وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيات، ودمّرت 3 عربات وعددًا من الآليات القتالية الأخرى؛ منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للميليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.
، بعملية خاطفة.. الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية من الحوثيين في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
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