، عائلة الشاب "الحربي" المفقود منذ نحو عامين تناشد التواصل معها حال العثور عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسرته تقدّموا ببلاغ لشرطة النسيم للبحث عنه

ناشدت أسرة الشاب محمد عوض الحربي، مَن يعثر عليه بأن يتقدّم ببلاغ للجهات الأمنية على الرقم الموحد 911، أو إبلاغ أقرب مركز أمني، أو التواصل معهم على الأرقام 0555150364 أو 0553388701.

وقالوا عبر "الخليج 365": إن "ابنهم يبلغ من العمر 24 عامًا، خرج من منزله بحي النسيم بالرياض ولم يعد، وتم إبلاغ مركز شرطة النسيم بتغيُّبه في 5/ 11/ 1439هـ، وما زالت الجهات المعنية تبحث عنه منذ ذلك التاريخ ولم يتم العثور عليه".محمد عوض الحربي