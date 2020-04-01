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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 640 حقيبة إيوائية لمتضرري السيول في عدن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3.840 نازحا، مؤكدا حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.
وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.
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