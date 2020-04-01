شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 640 حقيبة إيوائية لمتضرري السيول في عدن والان نبدء بالتفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 640 حقيبة إيوائية في محافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3.840 نازحا، مؤكدا حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.