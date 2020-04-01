شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» ترفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء عن صدور قرار وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي برفع الحظر المؤقت الذي فرضته الوزارة سابقا على إرساليات المواشي الحية القادمة من جمهورية جيبوتي.

وجاء القرار برفع الحظر بعد زوال الأسباب الداعية له، مؤكدة على إن كافة الإرساليات ستخضع - كما هو متبع نظاما - لكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامات الواردات من الأمراض.