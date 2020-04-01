شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» ترفع الحظر عن استيراد المواشي الحية من جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
وجاء القرار برفع الحظر بعد زوال الأسباب الداعية له، مؤكدة على إن كافة الإرساليات ستخضع - كما هو متبع نظاما - لكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامات الواردات من الأمراض.
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