شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الاختبارات حتى الآن في موعدها والان نبدء بالتفاصيل
وأشار في برنامج كلنا مسؤول عبر القناة السعودية على أن هناك 5 اختيارات متاحة للطلبة في المدرسة الافتراضية، وسيكون هناك آليات في التقويم بما يكفل العدالة للطلاب والطالبات.
وأكد الوزير على أن المملكة لم تترك الطلاب دون تعليم ولا ليوم واحد، وأن هناك نقلة نوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
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