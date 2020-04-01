شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة " تودع 110 ملايين ريال لدعم صغار مربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة‬ اليوم 110 ملايين ريال لأكثر من 78 ألف مستفيد من الدعم المالي المباشر لصغار مربي الماشية في جميع أنحاء المملكة.

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