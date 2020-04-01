سهم أرامكو يواصل الصعود مدعومًا بتوزيعات الأرباح

2020-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصل سهم أرامكو الصعود مدعومًا بتوزيعات الأرباح التي وزعتها الشركة على المساهمين والتي وصلت إلى 14.76 مليار ريال.

وأغلق سهم أرامكو اليوم عند 30.60 ريال مرتفعًا بقيمة 0.45 ريال أي ما يعادل 1.49% من قيمته.

وكان سهم أرامكو أنهى جلسة الأمس مرتفعًا حوالي 0.67 % من قيمته عند 30.15 ريال، وتم افتتاح التداول اليوم عند 30.10 وصعد السهم خلال الجلسة إلى 30.75 لكنه أنهى التعامل عند 30.60 ريال.

عدد الصفقات والكمية المتداولة

وبلغ عدد الصفقات اليوم على سهم أرامكو 6,353 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,508 سهمًا، بينما وصلت الكمية المتداولة إلى 9,577,770 سهمًا بقيمة 290,331,013.85 ريالًا.

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توزيع أرباح أرامكو

وأعلنت شركة أرامكو أمس الثلاثاء، عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال للفترة من 5 ديسمبر الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية 2019.

وتمثل الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي والبالغة قيمتها 50.21 مليار ريال.

أرباح أرامكو 2019

وبلغ صافي دخل أرامكو 88.2 مليار دولار في 2019، وهو بحسب البيانات أكبر من إجمالي صافي الأرباح المجمعة لـ 12 شركة من عمالقة إنتاج النفط في العالم، حيث بلغت مجتمعة 63.9 مليار دولار.

وبلغ صافي دخل أرامكو السعودية في النصف الأول من عام 2019، 46.9 مليار دولار، وهو ما تجاوز أيضًا أرباح النصف الأول لـ 12 شركة من عمالقة إنتاج النفط في العالم بمبلغ 44.9 مليار دولار.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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