السعودية | مجلس السيادة السوداني يدين هجوم الحوثي الصاروخي على السعودية

شكرا لقرائتكم مجلس السيادة السوداني يدين هجوم الحوثي الصاروخي على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الأربعاء، الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف السعودية مساء السبت.
وأكد المجلس أن الاعتداء الذي "استهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق يمثل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي".
ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.
وأعلن المجلس "تضامنه وحكومة وشعب السودان" مع السعودية، و"تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، فجر الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأوضح أن الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان.
من جهته، أعلن الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن شظايا الصاروخ الباليستي تناثرت على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، مما تسبب في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة.
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