محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 640 حقيبة إيوائية في محافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3.840 نازحاً، مؤكداً حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 05:53 PM Advertisements بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 640 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في عدن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 640 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في عدن وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 640 حقيبة إيوائية في محافظة عدن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وأوضح مدير مكتب المركز بعدن صالح الذيباني أن هذه المساعدات سيستفيد منها 3.840 نازحاً، مؤكداً حرص المركز واهتمامه المتواصل بتقديم الدعم اللازم لمخيمات النازحين المتضررة من الأمطار.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخل العاجل للمركز لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية. الكلمات المفتاحية ، مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 640 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في عدن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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