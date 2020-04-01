، مكة.. البحث الجنائي يعثر على وسيم الزهراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - والده تسلمه بعد غياب 42 يوماً

عثر رجال البحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، اليوم، على وسيم بن محمد علي قريد الزهراني البالغ من العمر 17 عامًا والمتغيب منذ 25-6-1441هـ.

وكان والد "وسيم" قد أبلغ الشرطة في 30-6-1441هـ عن تغيب ابنه ولجأ لـ"الخليج 365"، طالباً من قرائها البحث عن نجله.

وقال الأب لـ"الخليج 365": إن شرطة الشرائع بمكة المكرمة أبلغته بعد ظهر اليوم بالحضور لاستلام ابنه، بعد العثور عليه من قبل رجال البحث الجنائي.

وأوضح أنه حرر إقرارًا بالاستلام والتناول، وتسلم ابنه.البحث الجنائي