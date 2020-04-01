شكرا لمتابعة خبر عن آلية لتصحيح خطأ في استبعاد موظف من "التأمينات الاجتماعية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سبب استبعاد موظف من التأمينات من فصل على مادة 80 إلى فسخ عقد.

وقال أحد متابعي الحساب الرسمي لمؤسسة التأمينات في سؤاله:" هل يوجد آلية لتصحيح خطأ في استبعاد موظف من التأمينات من فصل على مادة 80 إلى فسخ عقد، حيث تم اختيار السبب بالخطأ؟ ".

وأوضحت التأمينات:" لتعديل سبب الاستبعاد يلزم على صاحب العمل تقديم المستندات المثبتة لصحة سبب الاستبعاد إلى مكتب المؤسسة الذي تتبع له المنشأة من خلال بريد المكتب الإلكتروني، ولمعرفة بيانات الفروع يمكنك الاطلاع على الرابط التالي: هنا".

وأشارت مؤسسة التأمينات :" كما هو موضح، يمكن التواصل مع مكتب المؤسسة الذي تتبع له المنشأة من خلال بريد المكتب الإلكتروني ".