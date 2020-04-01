شكرا لمتابعة خبر عن رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من جمهورية جيبوتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء عن صدور قرار برفع الحظر المؤقت على إرساليات المواشي الحية القادمة من جمهورية جيبوتي أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء عن صدور قرار برفع الحظر المؤقت على إرساليات المواشي الحية القادمة من جمهورية جيبوتي واوضحت الوزارة أن القرار جاء بعد زوار الأسباب الداعية له مؤكدة على أن كافة الإرساليات ستخضع كما هو متبع نظامًا لكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامات الواردات من الأمراض.

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