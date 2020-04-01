شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: آليات التقويم ستكفل العدالة للطلاب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله " لم يتركوا الطلاب بلا تعليم ليوم واحد، منذ بداية الأزمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن قنوات عين على "يوتيوب" وصلت إلى أكثر من 42 مليون مشاهدة بخلاف المشاهدة المباشرة.

وتابع "آل الشيخ"، أن الجامعات تواصل تعليمها من اليوم التالي لتعليق الدراسة، مضيفًا أن أكثر من مليون و200 ألف مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي.

وأشار إلى توفير 5 اختيارات للطلاب في المدرسة الافتراضية، مؤكدًا أن العملية التعليمية مستمرة والاختبارات حتى الآن في موعدها، وسيكون هناك آليات في التقويم بما يكفل العدالة للطلاب هناك نقلة نوعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.