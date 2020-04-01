شاهد.. ضبط 1400 مستحضر صيدلاني مخالف في شقة بالأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): داهمت الجهات المختصة، إحدى الشقق السكنية في الأحساء، وضبطت 1400 مستحضر صيدلاني مخالف. داهمت الجهات المختصة، إحدى الشقق السكنية في الأحساء، وضبطت 1400 مستحضر صيدلاني مخالف. وتمكن فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التجارة وأمانة الأحساء، من مداهمة الشقة واستدعاء الشخص المسؤول واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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