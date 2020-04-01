شكرا لمتابعة خبر عن نتيجة فحص الـ «DNA» للمفقود التونسي في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف حمدي مفتاحي ابن المفقود التونسي محمد مفتاحي، اليوم الأربعاء، عن نتيجة تحليل البصمة الوراثية DNA له مع الجثة التي تم العثور عليها قرب جبل النور في مكة المكرمة.

وأكد حمدي مفتاحي، تطابق نتيجة الفحص مع الجثة التي عثر عليها؛ حيث توفي والده منذ يوم ضياعه، منذ ما يقارب الـ 10 أشهر، وهي متحللة، لافتًا إلى أنه بدأت منذ رمضان الماضي، عندما ذهب مع والدته لأداء فريضة العمرة، وأمضوا في المدينة 5 أيام ثم قصدوا مكة مع مجموعة كبيرة من المعتمرين القادمين من تونس.

وأوضح أن والديه توجهوا إلى غرفتهم في الفندق والمحجوز لهم مسبقًا، إلا أن والده المسن (82 عاما) خرج دون إبلاغ والدته أو المسؤولين في مجموعتهم، حيث ظن المفقود بأن حجزهم لغرفة واحدة له ولزوجته، وتُرك في ممرات النزل ثم قام بالبحث عن زوجته وعندما لم يجدها غادر النزل ولم يُعثر عليه.

وقال ابن الراحل، أنه منذ نحو أسبوعين تم إبلاغهم بوجود جثة يشتبه بأنها والدهم المفقود للشبه الكبير بينهم، واتجه أخيه على الفور إلى المملكة والتواصل مع الجهات المختصة وإجراء فحص الحمض النووي؛ ليتضح أن الجثة تعود لوالده.