شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وافد مخالف لنظام الإقامة يشكر الملك سلمان ويتعهد بتسليم نفسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبر وافد من الجنسية السودانية مخالف لنظام الإقامة عن شعوره بعد أمر ⁧خادم الحرمين⁩ الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجانًا.

وأكد، في مقطع فيديو، سعادته بهذا القرار، كاشفا عن تعرضه للظلم من كفيله، الأمر الذى جعله يتحول إلى مخالف لنظام الإقامة.

وتعهد بأنه سيقوم بتسليم نفسه وسيعود إلى السودان فور تحسن الأوضاع، مشيدًا بشعب المملكة وقيادتها الرشيدة.