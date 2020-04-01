شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تعلن تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عن تخصيص 17 مليار ريال لأجل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد. أعلن متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، عن تخصيص 17 مليار ريال لأجل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد. وأوضح المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، أن نظام العمل لا يسمح بمنح إجازة للموظفين بلا أجر دون موافقتهم . يذكر أن المؤتمر يعقد بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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