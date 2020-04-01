شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام: تلقينا 37 ألف طلب معظمها تُخالف أنظمة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام، العميد أن الوزارة تلقت 37 ألف بريد إلكتروني خلال الأيام الماضية، وتمت الموافقة على 300 طلب فقط لظروفهم الطارئة والاستثنائية، والاعتذار من الباقي.

وأضاف متحدث الأمن العام، أنه يتم دراسة كل الطلبات الخاصة بالتنقل والحالات الإنسانية، مشيرًا إلى أن معظم الطلبات تخالف أنظمة وضوابط منع التجول.

وناشد "الشويرخ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الجميع بعدم التجوّل، إذا لم يكن هناك حاجة ضرورية، والالتزام بالضوابط المحددة للتجمعات والتنقلات.