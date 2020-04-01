شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. فرق الدفاع المدني بالحوطة تنقذ شاب قبل سقوطه من على سفح جبل السوط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرّحت وزارة الدفاع المدني بالرياض بأن فرق الدفاع المدني بالحوطة بني تميم أنقذت شابا سقط واحتجز في موقع وعر في سفح جبل السوطة.

وقال بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني محمد الحمادي بأنه على الجميع اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وعدم الخروج في الفترات التي لا يسري فيها منع التجول إلا للضرورة القصوى.

واضح الحمادي بان الفرق بالحوطة عملت على إنزال الشاب بالنقالة لتعرضه لإصابات نقل على أثرهاا إلى المستشفى.